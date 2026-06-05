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Les 3 formules du Professeur Sato

P. jacobs Edgar

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Un ryu, un dragon volant des légendes japonaises, provoque un accident mortel avec un avion militaire dans le ciel de Tokyo. Ce simple fait suffirait à éveiller la curiosité de Mortimer, alors en tournée de conférence à Kyoto, mais voici qu'on tente successivement de l'enlever puis de le faire disparaître purement et simplement. Ces événements en apparence non liés ont en fait un dénominateur commun : le professeur Sato, cybernéticien fameux et ami de Mortimer, qui a mis au point un engin destiné à remplacer l'homme dans les phases les plus périlleuses du voyage cosmique. Il s'agit d'un androïde volant qu'il est possible de multiplier à l'infini par parthénogenèse électronique. Le ryu responsable de la catastrophe aérienne est en réalité une invention de Sato qui, pour une raison mystérieuse, a échappé à son contrôle. Désemparé, il demande à Mortimer de l'aider. Sato lui révèle que l'essentiel de son invention se résume à trois formules, inutilisables séparément, qu'il a pris la précaution de répartir dans trois banques différentes. Se sentant menacé, il remet à Mortimer les procurations qui lui permettront, le cas échéant, d'entrer en possession des fameux documents. Mais Kim, l'assistant du professeur Sato, surprend cette conversation capitale et en avertit... Olrik, l'éternel adversaire de Blake et Mortimer, qui a réussi à soudoyer le second sans scrupules de Sato. Mortimer, pressentant la trahison de Kim et l'implication d'Olrik dans tous ces événements, prévient son ami Blake de le rejoindre à Tokyo. Mais Olrik a décidé de le prendre de vitesse et fomenté un plan diabolique pour s'emparer sans coup férir des trois formules : utiliser un robot à l'image de Mortimer pour tromper les banques, après avoir mis le savant hors d'état de nuire...

Par P. jacobs Edgar
Chez Editions Blake et Mortimer

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Auteur

P. jacobs Edgar

Editeur

Editions Blake et Mortimer

Genre

Policier-Espionnage

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Les 3 formules du Professeur Sato

P. jacobs Edgar

Paru le 05/06/2026

64 pages

Editions Blake et Mortimer

23,00 €

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