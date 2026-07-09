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The Reborn Young Lord is an Assassin Tome 1

Coffeelime, Swingbat

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Cian Bert, fils illégitime du Duc et l'assassin légendaire de l'empire, meurt trahi par son frère qu'il a aidé toute sa vie. Nouvelle série de vengeance créée par studio Redice à l'origine de Solo Leveling et Omniscient Reader ! Cian Bert est chassé du clan familial d'épéistes à cause de son piètre niveau. Il se découvre alors un don pour la magie et devient l'homme de main de son frère. Mais le dieu de l'ombre lui apparaît et lui révèle que son incompétence à l'épée était due à un maléfice. Grâce à un pacte, Jin peut enfin exprimer tout son potentiel ! Malheureusement, il est assassiné et l'histoire devrait s'arrêter là... sauf qu'elle recommence ! Toujours lié au dieu de l'ombre, Cian est revenu dans le passé. Enfin une occasion de briller ? !

Par Coffeelime, Swingbat
Chez Kbooks

|

Auteur

Coffeelime, Swingbat

Editeur

Kbooks

Genre

Sonyun (shonen)

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The Reborn Young Lord is an Assassin Tome 1

Coffeelime, Swingbat

Paru le 09/07/2026

328 pages

Kbooks

16,95 €

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Scannez le code barre 9782382885048
9782382885048
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