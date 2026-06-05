Tout près, si loin

Ce livre d'entretiens est le résultat de nombreuses rencontres à l'atelier entre l'écrivain berlinois Axel Ruoff et Valérie Favre. Tous deux discutent de sa peinture depuis 1990 et de l'art en général. Rapidement, ce livre propose une déambulation dans la vie de l'artiste, de son enfance en Suisse, en passant par la période parisienne jusqu'à son installation à Berlin en 1999 et ce qui s'en est suivi. Ce livre traverse des époques, des plateaux de théâtres et de cinéma jusqu'au silence de l'atelier offrant une vision personnelle, souvent critique, du monde de l'art et de la société. Il s'agit de la vie d'une femme artiste.