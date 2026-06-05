Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Tout près, si loin

Valérie Favre, Ruoff Axel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre d'entretiens est le résultat de nombreuses rencontres à l'atelier entre l'écrivain berlinois Axel Ruoff et Valérie Favre. Tous deux discutent de sa peinture depuis 1990 et de l'art en général. Rapidement, ce livre propose une déambulation dans la vie de l'artiste, de son enfance en Suisse, en passant par la période parisienne jusqu'à son installation à Berlin en 1999 et ce qui s'en est suivi. Ce livre traverse des époques, des plateaux de théâtres et de cinéma jusqu'au silence de l'atelier offrant une vision personnelle, souvent critique, du monde de l'art et de la société. Il s'agit de la vie d'une femme artiste.

Par Valérie Favre, Ruoff Axel
Chez L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Valérie Favre, Ruoff Axel

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Mouvements artistiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout près, si loin par Valérie Favre, Ruoff Axel

Commenter ce livre

 

Tout près, si loin

Valérie Favre, Ruoff Axel trad. Guignard Yves

Paru le 05/06/2026

320 pages

L'Atelier Contemporain

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850352331
9782850352331
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.