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Cherry Blossoms after Winter Tome 6

Bamwoo

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Adapté en drama disponible sur Viki, ce BL met en scène Seo Hae qui, après le décès de ses parents, est recueilli par la meilleure amie de sa mère. Dès lors, le fils de cette dernière refuse catégoriquement cette situation. Suite au décès de ses parents, Seo Hae est recueilli par la meilleure amie de sa mère. Ha Eun fils de cette dernière, refuse de le considérer comme son frère, ce qui va les éloigner. Seo Hae est maintenant en terminal et cache à sa famille qu'il subit des intimidations à l'école. Mais cette année, pour la première fois, les deux garçons se retrouvent dans la même classe.

Par Bamwoo
Chez Kbooks

|

Auteur

Bamwoo

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

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Cherry Blossoms after Winter Tome 6

Bamwoo

Paru le 09/07/2026

304 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382884515
9782382884515
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