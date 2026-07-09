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Heaven Official's Blessing Tome 3

Xiang Mo, STARember, Mo Xiang Tong Xiu

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L'histoire à succès d'un jeune noble devenu dieu et qui, après avoir été déchu, va être accueilli dans la maison de Hua Cheng, le roi démon. Une série drama et un anime sont disponibles en France. Un prince héritier va, grâce à son talent, intégrer les cieux et devenir un dieu aux millions d'adorateurs. Mais son destin va prendre une tournure dramatique ! Déchu à deux reprises, 800 ans plus tard, il regagne les cieux... mais sans aucun fidèle. Il va alors être recueilli par un jeune homme qui s'avère être Hua Cheng, le Roi Démon, dont la simple mention fait pâlir de terreur aussi bien les mortels que les dieux.

Par Xiang Mo, STARember, Mo Xiang Tong Xiu
Chez Kbooks

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Auteur

Xiang Mo, STARember, Mo Xiang Tong Xiu

Editeur

Kbooks

Genre

Manhua

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Heaven Official's Blessing Tome 3

Xiang Mo, STARember, Mo Xiang Tong Xiu

Paru le 09/07/2026

256 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382883815
9782382883815
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