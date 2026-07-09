Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Mariage interdit Tome 4

Sanchaek, Ji Hye Chun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette comédie sentimentale met en scène un jeune roi qui, après le décès de sa bien-aimée, promulgue une loi interdisant les mariages. Une arnaqueuse va profiter de la situation ! Déjà connu sur Webtoon. com et en drama sur Viki ! Suite à la perte de sa reine bien-aimée, Lee Heon jeune roi de l'ère Joseon, va promulguer une loi interdisant les mariages. Sorang, arnaqueuse de génie qui fait du business en profitant de cette loi, va être arrêtée et conduite devant le roi. Pour échapper à la prison, elle va se faire passer pour une médium et prétendre communiquer avec la défunte reine !

Par Sanchaek, Ji Hye Chun
Chez Kbooks

|

Auteur

Sanchaek, Ji Hye Chun

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mariage interdit Tome 4 par Sanchaek, Ji Hye Chun

Commenter ce livre

 

Mariage interdit Tome 4

Sanchaek, Ji Hye Chun

Paru le 09/07/2026

304 pages

Kbooks

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382882184
9782382882184
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.