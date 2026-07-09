Mariage interdit Tome 4

Cette comédie sentimentale met en scène un jeune roi qui, après le décès de sa bien-aimée, promulgue une loi interdisant les mariages. Une arnaqueuse va profiter de la situation ! Déjà connu sur Webtoon. com et en drama sur Viki ! Suite à la perte de sa reine bien-aimée, Lee Heon jeune roi de l'ère Joseon, va promulguer une loi interdisant les mariages. Sorang, arnaqueuse de génie qui fait du business en profitant de cette loi, va être arrêtée et conduite devant le roi. Pour échapper à la prison, elle va se faire passer pour une médium et prétendre communiquer avec la défunte reine !