Du bombardier, du bousier, de la guêpe émeraude... et de bien d'autres petites bêtes Ils sont partout. Sous nos pieds, dans les airs, au fond des jardins comme au coeur des forêts. Invisibles ou spectaculaires, minuscules ou géants, les insectes règnent sur la planète. A travers Le Livre merveilleux des insectes, le lecteur est invité à pénétrer un monde fascinant, souvent mal aimé, mais d'une richesse extraordinaire. Saviez-vous que les insectes représentent près des deux tiers de toutes les espèces animales connues ? Que toutes les fourmis réunies pèsent autant que l'ensemble de l'humanité ? Ou qu'un coléoptère est capable de projeter un jet brûlant à plus de cent degrés pour se défendre ? Dès les premières pages, le livre bouscule nos idées reçues et révèle des créatures aussi ingénieuses qu'inventives. Organisé comme une grande aventure naturaliste, l'ouvrage explore les formes et tailles étonnantes des insectes — de la minuscule Tinkerbella nana, pas plus grande qu'un grain de poussière, aux géants comme le papillon de l'Atlas ou le dynaste Hercule — avant de plonger dans leurs métamorphoses spectaculaires. On y découvre comment une larve disgracieuse devient coccinelle, comment une cigale calcule ses apparitions selon des nombres premiers, ou pourquoi certaines chenilles se déguisent en serpent, en brindille ou même en fiente d'oiseau. Le livre dévoile ensuite un véritable cours avancé d'autodéfense : camouflages parfaits, bluff, mimétisme, explosions chimiques, concerts assourdissants... Chaque stratégie est racontée avec humour et pédagogie. Les comportements sociaux ne sont pas en reste : la fourmi y est présentée comme la " reine des animaux ", capable de bâtir des mégacolonies de plusieurs milliers de kilomètres, d'organiser un travail collectif d'une précision redoutable, ou encore d'échanger nourriture et messages grâce à un langage d'odeurs sophistiqué. Richement illustré, alternant schémas, dessins et images spectaculaires, Le Livre merveilleux des insectes se lit comme un cabinet de curiosités vivant. Chaque double page est une découverte, chaque anecdote une surprise. Mais derrière l'émerveillement se dessine aussi un message essentiel : ces " petites bêtes " sont indispensables à la vie sur Terre — pollinisation, recyclage, équilibre des écosystèmes — et méritent mieux que notre indifférence ou notre dégoût. Accessible aux grands comme aux plus jeunes, ce beau livre transforme la peur en curiosité et la répulsion en admiration. Une plongée captivante dans l'univers des insectes, où science rime avec poésie, et où l'on ressort convaincu d'une chose : le véritable monde merveilleux est souvent juste sous nos yeux.