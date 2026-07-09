Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Le Livre merveilleux des insectes

Rossel Bart, Medy Oberendorff, Bart Rossel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du bombardier, du bousier, de la guêpe émeraude... et de bien d'autres petites bêtes Ils sont partout. Sous nos pieds, dans les airs, au fond des jardins comme au coeur des forêts. Invisibles ou spectaculaires, minuscules ou géants, les insectes règnent sur la planète. A travers Le Livre merveilleux des insectes, le lecteur est invité à pénétrer un monde fascinant, souvent mal aimé, mais d'une richesse extraordinaire. Saviez-vous que les insectes représentent près des deux tiers de toutes les espèces animales connues ? Que toutes les fourmis réunies pèsent autant que l'ensemble de l'humanité ? Ou qu'un coléoptère est capable de projeter un jet brûlant à plus de cent degrés pour se défendre ? Dès les premières pages, le livre bouscule nos idées reçues et révèle des créatures aussi ingénieuses qu'inventives. Organisé comme une grande aventure naturaliste, l'ouvrage explore les formes et tailles étonnantes des insectes — de la minuscule Tinkerbella nana, pas plus grande qu'un grain de poussière, aux géants comme le papillon de l'Atlas ou le dynaste Hercule — avant de plonger dans leurs métamorphoses spectaculaires. On y découvre comment une larve disgracieuse devient coccinelle, comment une cigale calcule ses apparitions selon des nombres premiers, ou pourquoi certaines chenilles se déguisent en serpent, en brindille ou même en fiente d'oiseau. Le livre dévoile ensuite un véritable cours avancé d'autodéfense : camouflages parfaits, bluff, mimétisme, explosions chimiques, concerts assourdissants... Chaque stratégie est racontée avec humour et pédagogie. Les comportements sociaux ne sont pas en reste : la fourmi y est présentée comme la " reine des animaux ", capable de bâtir des mégacolonies de plusieurs milliers de kilomètres, d'organiser un travail collectif d'une précision redoutable, ou encore d'échanger nourriture et messages grâce à un langage d'odeurs sophistiqué. Richement illustré, alternant schémas, dessins et images spectaculaires, Le Livre merveilleux des insectes se lit comme un cabinet de curiosités vivant. Chaque double page est une découverte, chaque anecdote une surprise. Mais derrière l'émerveillement se dessine aussi un message essentiel : ces " petites bêtes " sont indispensables à la vie sur Terre — pollinisation, recyclage, équilibre des écosystèmes — et méritent mieux que notre indifférence ou notre dégoût. Accessible aux grands comme aux plus jeunes, ce beau livre transforme la peur en curiosité et la répulsion en admiration. Une plongée captivante dans l'univers des insectes, où science rime avec poésie, et où l'on ressort convaincu d'une chose : le véritable monde merveilleux est souvent juste sous nos yeux.

Par Rossel Bart, Medy Oberendorff, Bart Rossel
Chez Lapérouse Editions

|

Auteur

Rossel Bart, Medy Oberendorff, Bart Rossel

Editeur

Lapérouse Editions

Genre

Insectes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Livre merveilleux des insectes par Rossel Bart, Medy Oberendorff, Bart Rossel

Commenter ce livre

 

Le Livre merveilleux des insectes

Rossel Bart, Medy Oberendorff, Bart Rossel

Paru le 09/07/2026

92 pages

Lapérouse Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381820293
9782381820293
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.