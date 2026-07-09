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#Roman francophone

Pourquoi pas nous

Eny Heli, Heli Eny

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A treize ans, Léna l'a vu. Lucas Dragannah. Le rire insolent, la beauté, la cruauté d'avoir tout. Il a bousculé sa scolarité, son coeur, sa vie. Sans jamais vraiment la regarder. A dix-sept ans, tout a changé. Lucas pose les yeux sur elle, et leur histoire d'amour devient une légende, au sein de l'élite du lycée Saint Vincent. Lui, le roi de la cour. Elle, la boursière transparente. Ensemble, ils combattent leur différence de religion, de milieu social, et savent que, tant qu'ils feront route côte à côte, rien ne pourra les empêcher de s'aimer. Et pourtant... le destin n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, Lucas est mort. Et Léna vient chaque vendredi déposer des roses sur la tombe qu'il a laissée derrière lui, et dans laquelle elle a enterré une part d'elle-même. Jusqu'au jour où Nhils, son étrange ami d'enfance, réapparaît, réveillant les souvenirs, les vérités, et l'inévitable question : Peut-on encore aimer, quand notre coeur a cessé de battre ?

Par Eny Heli, Heli Eny
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Eny Heli, Heli Eny

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Pourquoi pas nous

Eny Heli, Heli Eny

Paru le 09/07/2026

450 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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