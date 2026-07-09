La Rochelle des Templiers

A travers une enquête historique nourrie d'archives et de chroniques médiévales, Jean-Luc Alias explore l'implantation des Templiers à La Rochelle et dans les Charentes. L'auteur montre comment la cité portuaire, devenue port libre sous Aliénor d'Aquitaine, s'est transformée en carrefour stratégique du commerce atlantique. Les Templiers y développèrent une logistique maritime, financière et territoriale d'envergure, intégrée à la vaste province de Poitou-Aquitaine. L'ouvrage consacre une analyse approfondie au procès de 1307-1312, à ses répercussions locales et aux dépositions des frères charentais, interrogeant la fiabilité des aveux extorqués sous torture. Entre histoire économique, politique et religieuse, le livre met en lumière l'empreinte durable de l'Ordre dans le paysage régional et les mythes entourant la mystérieuse flotte disparue.