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La Rochelle des Templiers

Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc

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A travers une enquête historique nourrie d'archives et de chroniques médiévales, Jean-Luc Alias explore l'implantation des Templiers à La Rochelle et dans les Charentes. L'auteur montre comment la cité portuaire, devenue port libre sous Aliénor d'Aquitaine, s'est transformée en carrefour stratégique du commerce atlantique. Les Templiers y développèrent une logistique maritime, financière et territoriale d'envergure, intégrée à la vaste province de Poitou-Aquitaine. L'ouvrage consacre une analyse approfondie au procès de 1307-1312, à ses répercussions locales et aux dépositions des frères charentais, interrogeant la fiabilité des aveux extorqués sous torture. Entre histoire économique, politique et religieuse, le livre met en lumière l'empreinte durable de l'Ordre dans le paysage régional et les mythes entourant la mystérieuse flotte disparue.

Par Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc
Chez Quint'feuille

|

Auteur

Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc

Editeur

Quint'feuille

Genre

Templiers

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La Rochelle des Templiers

Jean-Luc Alias, Alias Jean-luc

Paru le 09/07/2026

245 pages

Quint'feuille

22,00 €

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