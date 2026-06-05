Le Bouquiniste - Tome 1

Tenue par un jeune homme passionné de littérature, la petite librairie de livres d'occasion Jugatsudo accueille au quotidien des visiteurs divers et variés ? : des amoureux de littérature depuis toujours, une lycéenne qui souhaite accompagner son entrée dans l'âge adulte par des lectures, une veuve venue se séparer de la collection de son époux, un homme qui semble vouloir se débarrasser de certains livres... Chaque besoin est une chance pour le libraire de se lier, l'espace de quelques minutes, avec la mémoire d'un client.