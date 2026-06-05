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Le Bouquiniste - Tome 1

Kojima Ao

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Tenue par un jeune homme passionné de littérature, la petite librairie de livres d'occasion Jugatsudo accueille au quotidien des visiteurs divers et variés ? : des amoureux de littérature depuis toujours, une lycéenne qui souhaite accompagner son entrée dans l'âge adulte par des lectures, une veuve venue se séparer de la collection de son époux, un homme qui semble vouloir se débarrasser de certains livres... Chaque besoin est une chance pour le libraire de se lier, l'espace de quelques minutes, avec la mémoire d'un client.

Par Kojima Ao
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Kojima Ao

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Le Bouquiniste - Tome 1

Kojima Ao

Paru le 05/06/2026

194 pages

Vega-Dupuis

12,50 €

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Scannez le code barre 9782808702973
9782808702973
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