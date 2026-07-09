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La Normandie des templiers

Michel Lécureur, Lecureur Michel

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Les Templiers fascinent, mais rares sont les ouvrages qui s'appuient réellement sur les archives. Ce livre explore l'histoire de l'Ordre du Temple en Normandie, un territoire essentiel mais méconnu de son organisation. A partir des sources médiévales, des inventaires, des chartes et des chroniques, l'auteur dresse une cartographie précise des commanderies, analyse leur fonctionnement économique, spirituel et politique, et restitue la réalité quotidienne de ces frères-soldats souvent réduits à des clichés. L'ouvrage retrace ensuite la chute progressive de l'Ordre, ses interrogatoires, la logique royale qui conduit à l'arrestation de 1307 et au bûcher de 1314. Enfin, il examine les légendes tenaces — trésor, survivances occultes, malédictions — pour en dévoiler les mécanismes et la distance historique. Une synthèse claire, documentée, accessible, qui replace le Temple dans son histoire réelle.

Par Michel Lécureur, Lecureur Michel
Chez Quint'feuille

|

Auteur

Michel Lécureur, Lecureur Michel

Editeur

Quint'feuille

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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La Normandie des templiers

Michel Lécureur, Lecureur Michel

Paru le 09/07/2026

126 pages

Quint'feuille

18,00 €

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Scannez le code barre 9782379290756
9782379290756
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