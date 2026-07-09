La Normandie des templiers

Les Templiers fascinent, mais rares sont les ouvrages qui s'appuient réellement sur les archives. Ce livre explore l'histoire de l'Ordre du Temple en Normandie, un territoire essentiel mais méconnu de son organisation. A partir des sources médiévales, des inventaires, des chartes et des chroniques, l'auteur dresse une cartographie précise des commanderies, analyse leur fonctionnement économique, spirituel et politique, et restitue la réalité quotidienne de ces frères-soldats souvent réduits à des clichés. L'ouvrage retrace ensuite la chute progressive de l'Ordre, ses interrogatoires, la logique royale qui conduit à l'arrestation de 1307 et au bûcher de 1314. Enfin, il examine les légendes tenaces — trésor, survivances occultes, malédictions — pour en dévoiler les mécanismes et la distance historique. Une synthèse claire, documentée, accessible, qui replace le Temple dans son histoire réelle.