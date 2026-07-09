L'Impossible traité

Le genre du traité est-il une invention moderne ? Comment les Romains ne séparaient pas savoir et pratique. Cet ouvrage propose la première monographie consacrée à la déconstruction du genre du "traité" dans l'Antiquité. Son originalité réside dans son approche relevant de l'anthropologie culturelle qui vise à comprendre une pratique dans son contexte de production. En outre, il propose, pour la première fois, un large examen de la question du dialogisme, ou faux dialogue dans les oeuvres latines en prose, afin de mieux comprendre la spécificité d'un auteur majeur de l'Antiquité tardive, Augustin. L'un des points forts de l'ouvrage est son large empan chronologique (du II ème siècle avant Jésus-Christ au Vème siècle après).