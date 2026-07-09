Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Impossible traité

Mickaël Ribreau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le genre du traité est-il une invention moderne ? Comment les Romains ne séparaient pas savoir et pratique. Cet ouvrage propose la première monographie consacrée à la déconstruction du genre du "traité" dans l'Antiquité. Son originalité réside dans son approche relevant de l'anthropologie culturelle qui vise à comprendre une pratique dans son contexte de production. En outre, il propose, pour la première fois, un large examen de la question du dialogisme, ou faux dialogue dans les oeuvres latines en prose, afin de mieux comprendre la spécificité d'un auteur majeur de l'Antiquité tardive, Augustin. L'un des points forts de l'ouvrage est son large empan chronologique (du II ème siècle avant Jésus-Christ au Vème siècle après).

Par Mickaël Ribreau
Chez Presses Sorbonne Nouvelle

|

Auteur

Mickaël Ribreau

Editeur

Presses Sorbonne Nouvelle

Genre

Antiquité - Essai

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur L'Impossible traité par Mickaël Ribreau

Commenter ce livre

 

L'Impossible traité

Mickaël Ribreau

Paru le 13/08/2026

459 pages

Presses Sorbonne Nouvelle

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379061608
9782379061608
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.