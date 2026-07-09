Mes dessins magiques - Animaux de la ferme

Avec Mes dessins magiques, les enfants dès 5 ans apprennent à dessiner 12 illustrations pas à pas, puis effacent et recommencent à l'infini grâce au papier vernis et au feutre effaçable fourni : la créativité devient un jeu d'enfant ! Entre dans l'univers tendre et joyeux de la ferme ! Grâce à 12 illustrations expliquées pas à pas, apprends à dessiner tes animaux préférés : âne, cochon, poule, mouton et bien d'autres encore... Amuse-toi à dessiner directement sur les pages, puis efface et recommence à l'infini ! Avec ton feutre effaçable inclus !