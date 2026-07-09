Light Wielder - La Clair-meneuse - Tome 02 Chroniques d'Alaha (relié)

Aiguise tes armes. Sois digne de ta couronne. Contrôle le Lien. Quatre ans plus tôt, une trahison a suffi pour bouleverser son existence. Acker mène aujourd'hui les armées de son père d'une main de fer et le coeur brisé. L'issue de la guerre est plus qu'incertaine, et pourtant, c'est l'absence de Jovie qui ronge le prince héritier du Kenta. A la tête des forces guerrières du royaume ennemi, Jovie doit repousser le Lien, malgré son désir de revoir Acker. La jeune femme ne reculera devant rien pour protéger les secrets et les stratégies dont dépend sa nation. Alors que le conflit s'intensifie, les deux Héritiers ne peuvent ignorer la fatalité plus longtemps : l'un d'eux devra l'emporter. Car l'espoir est une drogue mortelle, et l'amour le plus grand de tous les dangers. Traduit de l'anglais par Julie Mongellaz Praise : "La guerre fait rage, les alliances se brisent et l'amour est plus périlleux que jamais. ' Barnes and Noble