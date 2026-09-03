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#Roman francophone

Matières à vivre ou le Chemin d'Arketal

Sylvie Osman

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"A Charleville-Mézières, en 1981, je ne me doutais pas en suivant le premier stage à l'Institut international de la marionnette, que je sortirai de là, avec la ferme conviction de devenir marionnettiste. C'est aussi à Charleville que j'ai rencontré Greta Bruggeman et François Boulay. Notre parcours commence il y a 40 ans par un choix radical, celui de partir de chez nous. Greta Bruggeman de sa Belgique natale, et moi, de Paris, pour créer à Mougins la compagnie Arketal avec François Boulay. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas est notre première création. Je sais aujourd'hui que ce choix intuitif correspond à une attitude : l'engagement dans une vie d'artiste, l'épée à la main, car c'est un combat de tous les jours. Greta est constructrice et plasticienne. Elle aime la matière, la recherche des formes autour de multiples matériaux. J'ai une formation littéraire, j'aime les mots, je crois en eux. Ce livre est un voyage où je vous invite à découvrir la naissance d'Arketal et le processus de création de neuf de ses spectacles emblématiques, enrichis par le dialogue permanent avec des artistes de différentes sensibilités artistiques".

Par Sylvie Osman
Chez Deuxième époque

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Auteur

Sylvie Osman

Editeur

Deuxième époque

Genre

Littérature française

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Matières à vivre ou le Chemin d'Arketal

Sylvie Osman

Paru le 10/09/2026

296 pages

Deuxième époque

27,00 €

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