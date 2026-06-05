Voilà donc un artiste alsacien, considéré comme l'un des peintres de natures mortes les plus éminents de son temps. Sébastien Stoskopff (1597-1657) demeure cependant auprès du grand public un parfait inconnu. Pourtant son oeuvre, admirablement, nous confronte implacablement à la pure présence d'objets qui paraissent receler un secret qui ne se dévoile pas, tout en maintenant son être et l'expression de cet être dans ce non-dévoilement. Ouvre à la vie silencieuse, tout à la fois nourrie de ténèbres et de pureté, qui nous conduit au seuil d'une sorte de vide (de notre propre vide ? ) dont l'inquiétante étrangeté ne peut que nous troubler et nous confondre. De ce Stoskopff dont nous savons si peu, pour ne pas dire rien (pas un portrait de lui ne nous est parvenu) nous connaissons toutefois la fin, dont nous ne saurions trop dire si celle-ci est ou tragique ou dérisoire, grâce à cette nécrologie rédigée par le pasteur de la paroisse d'Idstein : L'an 1657, 11 février, Stoskopff, peintre de Strasbourg, qui s'est pochardé d'eau-de-vie à en mourir, a été porté hors ville et enterré entre 7 et 8 heures, à une heure insolite, sans chant d'église ni sonnerie de cloche.