Secrets de famille

Les parents de Julie Wood ont été assassinés. Mais par qui et pourquoi ? L'oncle Chris, qui s'occupe de la jeune Julie, de ses frères et de l'ancien garage de la famille Wood, pourrait sans doute répondre à cette question, s'il n'avait pas subitement disparu ! Une disparition qui semble concerner le cruel Stefan Marowski, truand polonais passionné de traditions japonaises... Mais pour l'heure, Julie a un autre défi à relever : une importante course de Flat Track, discipline de motocross par laquelle elle espère percer sur les circuits pros. Si les " tauliers " du circuit lui laissent bien sûr le loisir d'exprimer son insolent talent ! Entre thriller tendu, quête des origines et fureur des moteurs, retrouvez la suite des aventures de Julie Wood, la mythique héroïne motarde de Jean Graton, dans un reboot aussi moderne que respectueux !