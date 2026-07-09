Maths Français

Découvrez notre nouvel ouvrage de sujets corrigés pour préparer la 1ère épreuve d'admissibilité Ecrit L3 - Maths et Français - du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) 2027-2028. Conforme programme 2025. Descriptif - Un ouvrage pour s'entrainer à l'écrit du CRPE en Maths et en Français . - Une batterie de sujets corrigés correspondant à la 1re épreuve écrite d'admissibilité. - Une méthodologie guidée pour chaque sujet. Points forts - Toute la méthodologie pour comprendre ce qui est attendu à l'épreuve écrite. - Des rituels et des exercices pour un entrainement efficace. - 7 sujets inédits et leurs corrigés. - Les sujets zéro et les sujets 2026 avec leurs corrigés pour s'entrainer à l'épreuve tout au long de l'année.