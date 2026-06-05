Mystery of Yokai

Lysara, seize ans, passionnée de folklore japonais, réalise enfin son rêve : partir à Tono, la ville des Yokais. Dans ce Japon où humains et esprits coexistent depuis qu'un ancien empereur proclama la paix entre les deux mondes, elle espère simplement observer et s'émerveiller. Mais dès son arrivée, une mère en larmes déchire le calme de l'auberge : son fils a disparu. Rapidement, elle découvre que ce n'est pas un cas isolé. Des enfants disparaissent, les uns après les autres, dans cette ville où les légendes font la queue à la boulangerie. Lysara, armée de ses carnets de notes et de sa curiosité impossible à éteindre, se retrouve alors plongée dans une enquête qui dépasse tout ce qu'elle a lu dans ses livres. Car derrière l'harmonie apparente se cache peut-être quelque chose de bien plus sombre. Les esprits ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être...