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#Polar

L'espincheur des Accoules

Anne Clairet

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A Marseille, on croit toujours savoir ce qui dort dans les caves jusqu'au jour où Constantin et Alix, une jeune brocanteuse, acceptent de vider celle d'un vieil homme mort en laissant derrière lui plus de rancoeurs que de souvenirs. L'affaire semblait simple : quelques meubles, des cartons, un héritage empoisonné et un fils pressé d'en finir. Mais, dans l'ombre des Accoules, certains papiers valent plus cher que l'or, et surtout plus que des vies. Très vite, truands, policiers et politiciens se mettent à graviter autour d'un secret que tout le monde veut récupérer avant les autres. Entre les ruelles du Panier, les mémoires sales et les fidélités fragiles, Constantin et Alix vont comprendre qu'ils ont mis la main sur bien plus qu'un débarras... Avec L'Espincheur des Accoules, Gilles Del Pappas entraîne une nouvelle fois le lecteur dans un polar marseillais âpre, humain et terriblement vivant, où la ville, la langue et les fantômes font corps avec l'enquête. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent, noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante romans, dont Massilia Dreams (2024) et Sous la peau du monde (2025), réédités aux éditions d'Avallon. Cette nouvelle édition a été révisée par son auteur.

Par Anne Clairet
Chez Les éditions d'Avallon

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Auteur

Anne Clairet

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

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L'espincheur des Accoules

Anne Clairet

Paru le 05/06/2026

228 pages

Les éditions d'Avallon

20,00 €

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