Découvrez le nouvel ouvrage L3 pour préparer la 2e épreuve d'admissibilité - Sciences et technologie Ecrit - du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) 2027-2028. Conforme programme 2025. Descriptif Un ouvrage avec une maquette claire, efficace, pratique, qui répond directement aux questions que se posent les étudiants de L3 pour préparer le nouveau CRPE. - Des QCM pour s'évaluer. - Un cours expliquant clairement toutes les notions indispensables à connaitre pour réussir l'épreuve écrite. Points forts - Des fiches récapitulatives et des cartes mentales pour mieux mémoriser. - 100 exercices avec leurs corrigés pour un entrainement efficace. - La méthodologie pour comprendre ce qui est attendu à l'épreuve écrite. - De nombreux sujets pour s'entrainer à l'épreuve tout au long de l'année.