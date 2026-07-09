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#Album jeunesse

Coucou camion poubelle !

Nathalie Choux

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Les aventures du véhicule préféré des tout-petits... avec des animations parfaites pour leurs petites mains ! Avec Kididoc, le tout-petit suit son véhicule préféré tout au long de sa journée bien remplie ! A l'aide des animations présente sur chaque page, il peut ainsi : ouvrir le casier des éboueurs pour qu'ils enfilent leur tenue aider l'éboueur à tirer la poubelle verte soulever la poubelle pour la vider dans la benne descendre la grosse pince pour trier les déchets découvrir les autres véhicules qui nettoient la ville. Un petit livre animé, tout-carton, parfaitement adapté aux mains des bébés et qui promet de nombreuses relectures ! A partir de 12 mois.

Par Nathalie Choux
Chez Nathan

|

Auteur

Nathalie Choux

Editeur

Nathan

Genre

Livres rabats, tirettes

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Coucou camion poubelle !

Nathalie Choux

Paru le 09/07/2026

10 pages

Nathan

8,95 €

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Scannez le code barre 9782095060657
9782095060657
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