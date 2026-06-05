Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Mémoires d'outre-terre

Alexandre Hurel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est des vies que l'on choisit de vivre loin des sentiers balisés... Dans ce récit brut, sensuel et fragmenté, Alexandre Hurel explore la liberté à fleur de peau. Une escapade sensorielle et culturelle où le surf devient une errance poétique portée par l'Océan, au rythme du rock'n'roll. A travers des souvenirs à la fois intimes et universels, l'auteur esquisse le portrait vibrant des derniers surfeurs romantiques - figures subversives en quête d'absolu -, entre hédonisme, rébellion et esprit punk. Mémoires d'outre-terre est bien plus qu'un livreâ? âA°, c'est un manifeste, une déclaration d'amour à un mode de vie presque révolu.

Par Alexandre Hurel
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Alexandre Hurel

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mémoires d'outre-terre par Alexandre Hurel

Commenter ce livre

 

Mémoires d'outre-terre

Alexandre Hurel

Paru le 05/06/2026

168 pages

Editions Le Bord de l'eau

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385192686
9782385192686
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.