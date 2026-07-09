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Les engins de chantier

Kristie Pickersgill, Edward Miller

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Un livre magnétique sur le thème des engins de chantier avec 10 aimants à placer. Un livre magnétique avec 5 scènes à animer grâce à 10 aimants d'engins de chantier à placer, comme un camion-benne, une pelleteuse, un rouleau compresseur, un camion-toupie, une pelle à grapin, un camion de chantier ou encore un bulldozer. Les enfants adoreront placer et déplacer les aimants sur les scènes de chantier pour aider les personnages à démolir un mur, construire une route ou faire couler du ciment, et créer leur propre histoire, avant de les ranger dans la couverture et de tout recommencer !

Par Kristie Pickersgill, Edward Miller
Chez Usborne

|

Auteur

Kristie Pickersgill, Edward Miller

Editeur

Usborne

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Les engins de chantier

Kristie Pickersgill, Edward Miller

Paru le 09/07/2026

10 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781836068990
9781836068990
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