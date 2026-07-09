Les engins de chantier

Un livre magnétique sur le thème des engins de chantier avec 10 aimants à placer. Un livre magnétique avec 5 scènes à animer grâce à 10 aimants d'engins de chantier à placer, comme un camion-benne, une pelleteuse, un rouleau compresseur, un camion-toupie, une pelle à grapin, un camion de chantier ou encore un bulldozer. Les enfants adoreront placer et déplacer les aimants sur les scènes de chantier pour aider les personnages à démolir un mur, construire une route ou faire couler du ciment, et créer leur propre histoire, avant de les ranger dans la couverture et de tout recommencer !