Il y a 30 000 ans, Ti-Gan, jeune Gravettien du clan des Gan, porte un double rêve : devenir un maître peintre dans les profondeurs sacrées du Pech Merle et dompter un cheval sauvage. Entre les parois vivantes de la grotte et les vastes plateaux du Quercy, Ti-Gan doit surmonter la jalousie de son cousin, le deuil brutal de ses proches et la rencontre troublante de Kerfan, une artiste mystérieuse. Aidé par Lou-Gan, son frère loup, et soutenu par l'amour de Fla-Gan, il s'engage dans une quête initiatique où chaque geste compte. Avec Le Premier Cavalier, Jacques Lavergne compose une fresque intime et puissante, entre peinture rupestre et apprivoisement animal. Il nous dépeint le quotidien si particulier des femmes et des hommes de ces temps anciens, nos lointains ancêtres. Ce roman viscéral nous plonge au coeur de la condition humaine, là où naissent l'art, l'amour et la volonté farouche de laisser une trace éternelle. Un voyage aux origines de l'humanité, là où tout commence.