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On fait quoi pour le dîner ? Familial

Editions 365

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On fait quoi pour le dîner ? Mémoniak vous propose chaque jour une idée de recette simple et rapide (moins de 15 minutes) pour le dîner, avec la liste de courses correspondante détachable et une double-page par semaine. Retrouvez aussi de nombreux bonus : des idées pour élaborer un menu équilibré, les mesures utiles à connaître, les recettes de base (sauces, pâtes...), des associations de saveurs pour personnaliser ses plats, le calendrier des fruits et légumes mais aussi des astuces pour recettes ratées ou encore des idées de vinaigrettes pour accompagner vos salades + 5 pages dédiées aux enfants. Recettes conçues par Emilie Thuilliez. Agenda millésimé de septembre 2026 à août 2027.

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

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On fait quoi pour le dîner ? Familial

Editions 365

Paru le 05/06/2026

128 pages

Editions 365

14,99 €

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Scannez le code barre 9782383828976
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