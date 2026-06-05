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Magazine Georges n°82 - Van (Juin-juil 2026)

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Montez vite dans Georges N° Van, on vous emmène en vacances ! Hop hop hop, prenez votre balluchon, en route avec une grande et drôle de BD signée Halfbob, au sein d'une famille farfelue dans un van étrangement équipé, un épisode de Cagoule et Lapin fous de camping, l'histoire vraie de la Route nationale 7, un reportage avec un aménageur de camion qui nous donnera tous ses petits trucs pour gagner beaucoup de place ! Pour vous occuper les jours de pluie, à 15 dans l'habitacle, on vous a concocté des jeux : de la géographie pour bien préparer son itinéraire, du calcul à base de boîtes de sardine et de rouleaux de papier de toilette, un labyrinthe pour trouver le plus bel endroit d'où contempler les étoiles, de la logique : mais où est donc passée cette 2e chaussette ? Et bien sûr, le paper-toy va rouler sans essence ! Encore d'autres activités de folie vous attendent : préparer un délicieux encas sans four et sans frigo, fabriquer un moulin à vent, faire des bulles géantes et dessiner son jeu de l'été entre le Mille bornes et le jeu de l'oie. Georges N° Van, on fait le plein pour tout l'été !

Chez Maison Georges

|

Editeur

Maison Georges

Genre

Livres 0-3 ans

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Magazine Georges n°82 - Van (Juin-juil 2026)

Paru le 05/06/2026

60 pages

Maison Georges

10,90 €

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Scannez le code barre 9782382151037
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