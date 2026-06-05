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#Roman francophone

Idiots

Joseph Conrad

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Traduit par Dominique Dubois Voilà un paysan breton qui avait tout pour être satisfait : le respect de ses pairs, des terres riches, une famille nombreuse... Mais soir après soir on l'a vu se noyer dans le cidre, animé d'une fureur que rien n'apaisait. En apercevant désormais d'errantes silhouettes chétives qu'on distingue sur les limites de son domaine, on comprend quelle malédiction a pu s'abattre sur ces gens que Joseph Conrad a un jour croisés. Il en a composé "une histoire simple et terrible comme le sont toujours les révélations des épreuves obscures qu'endurent les coeurs ignorants".

Par Joseph Conrad
Chez L'arbre vengeur

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Auteur

Joseph Conrad

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Idiots

Joseph Conrad trad. Dominique Dubois

Paru le 05/06/2026

60 pages

L'arbre vengeur

6,50 €

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