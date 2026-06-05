Traduit par Dominique Dubois Voilà un paysan breton qui avait tout pour être satisfait : le respect de ses pairs, des terres riches, une famille nombreuse... Mais soir après soir on l'a vu se noyer dans le cidre, animé d'une fureur que rien n'apaisait. En apercevant désormais d'errantes silhouettes chétives qu'on distingue sur les limites de son domaine, on comprend quelle malédiction a pu s'abattre sur ces gens que Joseph Conrad a un jour croisés. Il en a composé "une histoire simple et terrible comme le sont toujours les révélations des épreuves obscures qu'endurent les coeurs ignorants".