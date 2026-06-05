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'Āreho Partula

Véronique Mu-Liepmann, Justin Gerlach

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Alors qu'elles étaient considérées comme disparues ou sur le point de l'être, des chercheurs et la Polynésie française, dans le cadre d'un programme international, ont décidé de recenser, d'étudier, de sauvegarder, de conserver, d'élever et enfin de réintroduire des Partula, ces espèces endémiques des îles de la Société. Ce livre vous propose de retracer ce périple semé d'embûches. Il évoque aussi leur rôle dans l'écosystème des forêts et l'importance culturelle de ces icônes de la biodiversité pour les Polynésiens d'hier qui créaient de magnifiques et très variés colliers et couronnes de tête ou de chapeau, avant qu'elles ne disparaissent, victimes de l'introduction malheureuse de prédateurs. Si vous avez la chance de croiser des Partula dans la nature ou dans des ornements, les fiches d'identification vous aideront à les nommer.

Par Véronique Mu-Liepmann, Justin Gerlach
Chez Au Vent des Iles

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Auteur

Véronique Mu-Liepmann, Justin Gerlach

Editeur

Au Vent des Iles

Genre

Biodiversité, nature

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'Āreho Partula

Véronique Mu-Liepmann, Justin Gerlach

Paru le 05/06/2026

104 pages

Au Vent des Iles

12,00 €

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Scannez le code barre 9782367346533
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