Guérir avec les saints

Dans ce livre nous allons 'scanner' tout le corps humain et vous indiquer quel saint il faut prier pour telle ou telle partie du corps. Nous trouverons ici les maladies localisées au niveau de la tête, de l'appareil digestif, les maladies de peau et ce qui peut être lié à la maternité et à la santé intime. Dans une prochaine revue sur le même thème (partie 2), nous aborderons les troubles psychiques et émotionnels ainsi que les douleurs articulaires, cardio-vasculaires, circulatoires, les maladies infectieuses et les maladies graves (comme les cancers), les maladies rares, les maladies de longue durée et nous traiterons aussi le soulagement de la douleur. Pour chaque partie malade nous vous proposons un saint à prier, avec une mini biographie, car bien le connaître c'est mieux le prier. Ensuite une prière spécifique.