Gourmandises kawaï au crochet

Offrez-vous une pause crochet gourmande ! Virginie Bonnet-Bouquet a imaginé pour vous 10 modèles simples, ludiques et uniques pour créer de délicieux amigurumis. Apprenez à réaliser des formes variées, à jouer avec les textures et les couleurs, et donnez vie à chaque création grâce à des visages expressifs et adorables. Suivez ses explications détaillées, ses pas à pas illustrés et ses astuces pour progresser à votre rythme. Retrouvez également toutes les bases du crochet pour vous lancer sereinement, même si vous débutez. Laissez libre cours à votre imagination, multipliez les déclinaisons et composez votre propre univers gourmand... sans aucune calorie !