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Gourmandises kawaï au crochet

Bouquet virginie Bonnet

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Offrez-vous une pause crochet gourmande ! Virginie Bonnet-Bouquet a imaginé pour vous 10 modèles simples, ludiques et uniques pour créer de délicieux amigurumis. Apprenez à réaliser des formes variées, à jouer avec les textures et les couleurs, et donnez vie à chaque création grâce à des visages expressifs et adorables. Suivez ses explications détaillées, ses pas à pas illustrés et ses astuces pour progresser à votre rythme. Retrouvez également toutes les bases du crochet pour vous lancer sereinement, même si vous débutez. Laissez libre cours à votre imagination, multipliez les déclinaisons et composez votre propre univers gourmand... sans aucune calorie !

Par Bouquet virginie Bonnet
Chez Mango Editions

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Auteur

Bouquet virginie Bonnet

Editeur

Mango Editions

Genre

Techniques artistiques

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Gourmandises kawaï au crochet

Bouquet virginie Bonnet

Paru le 05/06/2026

64 pages

Mango Editions

10,95 €

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Scannez le code barre 9782317040795
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