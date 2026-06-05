Dreyfus Jour de gloire

Le 12 juillet est devenu jour de commémoration nationale "pour Alfred Dreyfus, pour la victoire de la justice et de la vérité, contre la haine et l'antisémitisme" . Les mots sont forts, précis. Pour Dreyfus, du nom de ce grand citoyen patriote, alsacien de Mulhouse, juif transformé en coupable, officier d'un grand courage dans l'enfer du bagne de Guyane. Pour la victoire de la justice et de la vérité, le 12 juillet 1906, avec l'arrêt historique de la Cour de cassation réhabilitant l'officier français innocent de tout crime de trahison. Contre la haine et l'antisémitisme, une défaite infligée à ces terreurs menaçant la République, l'Etat de droit et la nation. Le 12 juillet de Dreyfus est un jour de gloire de la France et du monde libéral. Cette mémoire de l'affaire Dreyfus porte des horizons d'unité, de fraternité, de fierté pour les combats de justice. S'en souvenir en commémorant cette victoire, brève mais éclatante, fait aujourd'hui événement. L'histoire des 12 juillet se devait d'être écrite. Pour savoir que l'honneur de résister, le courage de la vérité dessinent l'avenir des sociétés démocratiques.