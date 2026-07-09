Un planner complet pour organiser chaque étape de votre mariage et garantir une préparation fluide et sur-mesure. Le planner de mon mariage est l'outil indispensable pour créer le jour J de vos rêves en toute sérénité ! Votre mariage est unique, et vos préparatifs doivent l'être aussi. Avec ce planner personnalisable, organisez une cérémonie sur-mesure pour transformer le rêve de votre grand jour en réalité. Elégant mais surtout pratique, il vous guidera à chaque étape ! Grâce à lui, vous pourrez : - planifier votre jour J ; - suivre vos dépenses ; - établir les documents à fournir ; - gérer les différents prestataires ; - faire des moodboard ; - noter toutes vos idées ; - profiter des conseils d'une experte... et bien d'autres choses ! Ce planner de mariage est proposé sous forme de carnet équipé de deux anneaux, il comprend 61 fiches pratique mobiles, 8 intercalaires calendaires (de J-18 mois à la cérémonie), 2 planches de stickers, une pochette à soufflet, 3 blocs-notes, et un porte-stylo élastique. Le tout refermable avec un élastique. Créatrice du blog La Mariée en Colère, Nathalie Bernard vous offre aujourd'hui ses meilleurs conseils pour personnaliser et organiser votre grand jour.
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