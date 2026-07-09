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Le planner de mon mariage

Nathalie Bernard

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Un planner complet pour organiser chaque étape de votre mariage et garantir une préparation fluide et sur-mesure. Le planner de mon mariage est l'outil indispensable pour créer le jour J de vos rêves en toute sérénité ! Votre mariage est unique, et vos préparatifs doivent l'être aussi. Avec ce planner personnalisable, organisez une cérémonie sur-mesure pour transformer le rêve de votre grand jour en réalité. Elégant mais surtout pratique, il vous guidera à chaque étape ! Grâce à lui, vous pourrez : - planifier votre jour J ; - suivre vos dépenses ; - établir les documents à fournir ; - gérer les différents prestataires ; - faire des moodboard ; - noter toutes vos idées ; - profiter des conseils d'une experte... et bien d'autres choses ! Ce planner de mariage est proposé sous forme de carnet équipé de deux anneaux, il comprend 61 fiches pratique mobiles, 8 intercalaires calendaires (de J-18 mois à la cérémonie), 2 planches de stickers, une pochette à soufflet, 3 blocs-notes, et un porte-stylo élastique. Le tout refermable avec un élastique. Créatrice du blog La Mariée en Colère, Nathalie Bernard vous offre aujourd'hui ses meilleurs conseils pour personnaliser et organiser votre grand jour.

Par Nathalie Bernard
Chez Merci les Livres

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Auteur

Nathalie Bernard

Editeur

Merci les Livres

Genre

Mariage

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Le planner de mon mariage

Nathalie Bernard

Paru le 09/07/2026

122 pages

Merci les Livres

19,95 €

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Scannez le code barre 9791070152195
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