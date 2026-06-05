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#Roman francophone

L'Utilité de l'inutile

Nuccio Ordine, Scott Pennor's

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Il n'est pas vrai - pas même en temps de crise - que seul ce qui est source de profit soit utile. Il existe dans les démocraties marchandes des savoirs réputés "inutiles" qui se révèlent en réalité d'une extraordinaire utilité. Dans cet ardent pamphlet, Nuccio Ordine attire notre attention sur l'utilité de l'inutile et sur l'inutilité de l'utile. A travers les réflexions de grands philosophes (Platon, Aristote, Tchouang-tseu, Pic de la Mirandole, Montaigne, Bruno, Campanella, Bacon, Kant, Tocqueville, Newman, Poincaré, Heidegger, Bataille) et de grands écrivains (Ovide, Dante, Pétrarque, Boccace, Alberti, l'Arioste, More, Shakespeare, Cervantès, Milton, Lessing, Leopardi, Hugo, Gautier, Dickens, Herzen, Baudelaire, Stevenson, Okakura Kakuzô, García Lorca, García Márquez, Ionesco, Calvino, Foster Wallace), Nuccio Ordine montre comment l'obsession de posséder et le culte de l'utilité finissent par dessécher l'esprit, en mettant en péril les écoles et les universités, l'art et la créativité, ainsi que certaines valeurs fondamentales telles que la dignitas hominis, l'amour et la vérité.

Par Nuccio Ordine, Scott Pennor's
Chez Belles Lettres

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Auteur

Nuccio Ordine, Scott Pennor's

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature française

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L'Utilité de l'inutile

Nuccio Ordine, Scott Pennor's trad. Luc Hersant, Patrick Hersant

Paru le 05/06/2026

236 pages

Belles Lettres

15,00 €

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