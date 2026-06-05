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La littérature de l'Égypte ancienne. Volume V

Bernard Mathieu

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Ce cinquième volume est consacré aux principaux représentants de la littérature royale, narrative et sapientiale de l'une des périodes les plus célèbres de l'Egypte ancienne : la XVIIIe dynastie (env. 1540-1292 avant notre ère). On y trouvera l'essentiel de la prodigieuse production littéraire qui accompagna la prise de pouvoir de la reine Hatchepsout et le règne de son neveu Thoutmosis III, ainsi que la "Stèle du songe" de Thoutmosis IV, la "Stèle de la restauration" de Toutânkhamon, ou encore l' "Edit du couronnement" d'Horemheb. Le lecteur y découvrira aussi une nouvelle traduction d'authentiques chefs-d'oeuvre de la littérature pharaonique : l'Enseignement pour Mérykarê, l'Enseignement d'Amenemhat et les Lamentations d'Ipouour, dont on ne peut manquer de percevoir l'originalité et la portée actuelle. L'Egypte des pharaons n'est pas que pyramides monumentales, temples majestueux ou tombes inviolées. Elle nous a légué aussi, par la volonté même de ses lettrés, une prodigieuse littérature. Tout aussi dignes d'intérêt que ses trésors de pierre, les oeuvres présentées dans les huit volumes de cette Littérature de l'Egypte ancienne témoignent de la richesse d'une longue tradition et, souvent, de l'originalité et de la profondeur d'une pensée ciselée au fil des siècles. Rituels funéraires, hymnes et prières, contes mythologiques, narrations royales, autobiographies, sagesses, lettres fictives, etc. , plusieurs de ces textes n'avaient jamais fait l'objet d'une traduction française. Tous sont accompagnés d'une bibliographie actualisée et de notes philologiques utiles à leur compréhension.

Par Bernard Mathieu
Chez Belles Lettres

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Auteur

Bernard Mathieu

Editeur

Belles Lettres

Genre

Antiquité - Essai

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La littérature de l'Égypte ancienne. Volume V

Bernard Mathieu

Paru le 05/06/2026

658 pages

Belles Lettres

37,00 €

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