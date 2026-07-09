La famille s'organise

Un organiseur à suspendre, complet et clé en main, qui réunit un calendrier sur 16 mois, des stickers illustrés, des listes et pense-bêtes et un stylo 4 couleurs, pour simplifier le quotidien de la famille et ne rien oublier. Simplifiez votre vie à la maison, mois après mois. Cet organiseur complet sur 16 mois, conçu dans un format robuste et pratique, est facile à suspendre grâce aux perforations intégrées. - Un calendrier détaillé par saison avec numéros de semaines, vacances scolaires, jours fériés et saints - + de 650 stickers pour repérer en un clin d'oeil les événements et rendez-vous importants - Un bloc listes de courses pour ne rien oublier - Un bloc pense-bêtes hebdomadaire pour toutes vos notes et rappels - Deux pages pratiques avec numéros d'urgence et dates des vacances scolaires - 1 stylo 3 couleurs toujours à portée de main grâce à son élastique L'allié idéal pour une organisation familiale simple, efficace... et sans stress ! Tableau cartonné : 33 × 35 cm - Calendrier : 21 × 30, 5 cm - Bloc listes de courses : 7, 5 × 20 cm - Bloc pense-bête : 7, 5 × 7, 5 cm