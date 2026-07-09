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Le pouvoir au féminin

Karine Rivière-De-Franco

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Si Margaret Thatcher symbolise le pouvoir au féminin en Grande-Bretagne, des centaines de femmes ont fait leur entrée au Parlement depuis 1918. Cet ouvrage dresse un panorama de la représentation et de l'activité des femmes politiques britanniques aux XXe et XXIe siècles. Il examine leur présence à la Chambre des communes, leur action législative, leur communication électorale et le traitement médiatique dont elles font l'objet. L'analyse s'appuie sur de nombreuses sources primaires : archives parlementaires, documents politiques et électoraux, presse écrite et supports audiovisuels. A travers une approche quantitative et qualitative, l'ouvrage met en évidence les caractéristiques du comportement électoral et parlementaire de ces femmes, tout en explorant leur image dans divers médias britanniques.

Par Karine Rivière-De-Franco
Chez PU Rennes

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Auteur

Karine Rivière-De-Franco

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire américaine

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Le pouvoir au féminin

Karine Rivière-De-Franco

Paru le 09/07/2026

PU Rennes

24,00 €

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Scannez le code barre 9791041306640
9791041306640
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