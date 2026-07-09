Si Margaret Thatcher symbolise le pouvoir au féminin en Grande-Bretagne, des centaines de femmes ont fait leur entrée au Parlement depuis 1918. Cet ouvrage dresse un panorama de la représentation et de l'activité des femmes politiques britanniques aux XXe et XXIe siècles. Il examine leur présence à la Chambre des communes, leur action législative, leur communication électorale et le traitement médiatique dont elles font l'objet. L'analyse s'appuie sur de nombreuses sources primaires : archives parlementaires, documents politiques et électoraux, presse écrite et supports audiovisuels. A travers une approche quantitative et qualitative, l'ouvrage met en évidence les caractéristiques du comportement électoral et parlementaire de ces femmes, tout en explorant leur image dans divers médias britanniques.