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Le grand calendrier familial

Lilidoll

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Le calendrier indispensable pour s'organiser en famille ! - 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027 - Une double-page pour chaque mois avec de grandes cases à remplir - Des recettes, des conseils, des astuces et des activités à faire en famille - Des emplois du temps à compléter - Le calendriers scolaire 2026-2027 - Le tableau des anniversaires - Le panier du mois Et en bonus : - 1 semainier magnétique avec plus de 40 magnets spécialement dédiés aux enfants pour personnaliser leur semaine - Plus de 300 autocollants - 1 grand bloc de liste de courses - 1 grand bloc des "Petites urgences" - 10 aimants pour fixer le calendrier au réfrigérateur - 2 grands trombones pour maintenir les pages ouvertes

Par Lilidoll
Chez Fleurus

|

Auteur

Lilidoll

Editeur

Fleurus

Genre

Calendriers adulte

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Le grand calendrier familial

Lilidoll

Paru le 05/06/2026

36 pages

Fleurus

15,99 €

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Scannez le code barre 9782215200666
9782215200666
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