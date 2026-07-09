Elucubrations amoureuses (Saveurs Antilles) présente 26 nouvelles sensuelles et érotiques, oscillant entre la tendresse, la passion et l'ironie du quotidien. Ces textes proposent une exploration vive et sans tabou des émotions et des désirs humains. Tour à tour homme ou femme, je me glisse dans la peau de personnages pris dans des situations tantôt cocasses, tantôt émouvantes, où se mêlent frissons, sourires et réflexions. Ma plume, à la fois spontanée et poétique, vous invite à voyager d'histoire en histoire, au coeur d'une sensualité teintée d'authenticité et de saveurs caribéennes.