Man ray : forme di luce / shapes of light (it-eng)

Artiste visionnaire et polyédrique, Man Ray a marqué l'histoire de l'art du XXe siècle. Photographe, peintre, dessinateur, cinéaste et créateur d'objets, il a fait de chaque technique un terrain d'expérimentation, porté par une liberté d'expression hors du commun. Né à Philadelphie en 1890 sous le nom d'Emmanuel Radnitzky, il se rapproche très tôt des avant-gardes new-yorkaises où il se lie d'amitié avec Marcel Duchamp, avant de le rejoindre à Paris en 1921. Il y devient alors une figure de proue du mouvement dadaïste, puis du surréalisme. Il révolutionne la photographie en l'élevant au rang d'art autonome avec des oeuvres iconiques telles que Le Violon d'Ingres ou Noire et Blanche. Aujourd'hui encore, l'audace formelle et la poésie visuelle de ses clichés de mode continuent d'inspirer les créatifs contemporains. Expérimentateur infatigable, il invente les " rayographies ", redécouvre la solarisation et réalise des films d'avant-garde, transformant l'image en pure sensation. Man Ray est l'emblème de l'artiste libre, transgressif et insaisissable. Empreintes d'ironie, d'extravagance et d'érotisme, ses oeuvres échappent à toute classification et célèbrent le pouvoir absolu de l'imagination.