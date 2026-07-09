Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Man ray : forme di luce / shapes of light (it-eng)

Butzbach Pierre-yves, Robert Rocca

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Artiste visionnaire et polyédrique, Man Ray a marqué l'histoire de l'art du XXe siècle. Photographe, peintre, dessinateur, cinéaste et créateur d'objets, il a fait de chaque technique un terrain d'expérimentation, porté par une liberté d'expression hors du commun. Né à Philadelphie en 1890 sous le nom d'Emmanuel Radnitzky, il se rapproche très tôt des avant-gardes new-yorkaises où il se lie d'amitié avec Marcel Duchamp, avant de le rejoindre à Paris en 1921. Il y devient alors une figure de proue du mouvement dadaïste, puis du surréalisme. Il révolutionne la photographie en l'élevant au rang d'art autonome avec des oeuvres iconiques telles que Le Violon d'Ingres ou Noire et Blanche. Aujourd'hui encore, l'audace formelle et la poésie visuelle de ses clichés de mode continuent d'inspirer les créatifs contemporains. Expérimentateur infatigable, il invente les " rayographies ", redécouvre la solarisation et réalise des films d'avant-garde, transformant l'image en pure sensation. Man Ray est l'emblème de l'artiste libre, transgressif et insaisissable. Empreintes d'ironie, d'extravagance et d'érotisme, ses oeuvres échappent à toute classification et célèbrent le pouvoir absolu de l'imagination.

Par Butzbach Pierre-yves, Robert Rocca
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Butzbach Pierre-yves, Robert Rocca

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Photographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Man ray : forme di luce / shapes of light (it-eng) par Butzbach Pierre-yves, Robert Rocca

Commenter ce livre

 

Man ray : forme di luce / shapes of light (it-eng)

Butzbach Pierre-yves, Robert Rocca

Paru le 09/07/2026

248 pages

Silvana Editoriale

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788836661398
9788836661398
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.