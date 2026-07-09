L' Enseignement du yoga: Le séquençage

Ce livre de Mark Stephens, enseignant reconnu de yoga, propose une approche structurée à travers des séquences claires et progressives, conçues pour une pratique autonome. L'auteur organise des enchaînements cohérents qui favorisent la fluidité du mouvement, la respiration et l'écoute du corps. Cette méthode permet d'intégrer le yoga dans la vie quotidienne, en développant souplesse, énergie et équilibre intérieur. Le véritable apport de l'ouvrage réside dans sa dimension pédagogique et pratique, offrant des outils concrets pour construire une routine efficace, adaptée à chaque niveau et à chaque besoin. Etes-vous professeur de yoga ? Voici le manuel essentiel qui va profondément influencer votre carrière. Etes-vous "simple" pratiquant aguerri ou débutant ? Vous allez comprendre, en tant qu'élève, comment et pourquoi il vous faut choisir le bon professeur. Après Les techniques et les bases, tome I, ce véritable manuel de mise en oeuvre s'appuie sur plus de 2 000 photos de démonstration et s'enrichit d'un guide détaillé des éléments constitutifs de plus de 150 asanas. Il offre 67 modèles de séquences de postures (asanas) adoptées par les élèves du monde entier : séquences des débutants, des élèves au stade intermédiaire et jusqu'aux plus avancés. Il montre comment enseigner le yoga aux enfants, aux femmes à chaque cycle de leur vie, aux seniors selon leurs pathologies. Les professeurs confrontés à des élèves dépressifs et victimes d'anxiété s'inspireront des séquences efficaces d'un yogi qui a consacré une partie de sa vie à "offrir" la thérapie du yoga aux plus fragiles. Il expose le panorama des respirations (pranayamas) et des techniques de méditation, clés de la puissance transformatrice du yoga.