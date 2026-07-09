Les Prières qui Terrassent les Démons associe de puissantes prières et des décrets tirés des Ecritures pour vous aider à vaincre les influences et les oppositions démoniaques présentes dans votre vie. Vous découvrirez dans ce livre une introduction au combat spirituel et aux principes bibliques de la prière, accompagnée de prières déclaratives spécifiques propres au combat spirituel adaptées à chaque situation. Découvrez également comment libérer le feu de Dieu pour : PRECHER / PROPHETISER / GUERIR LES MALADES / CHASSER LES DEMONS Les Prières qui Terrassent les Démons est votre manuel de référence pour terrasser l'ennemi. Brisez les puissances des ténèbres et libérez les bénédictions de Dieu dans votre vie aujourd'hui !