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Les prières qui terrassent les démons

John Eckhardt

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Les Prières qui Terrassent les Démons associe de puissantes prières et des décrets tirés des Ecritures pour vous aider à vaincre les influences et les oppositions démoniaques présentes dans votre vie. Vous découvrirez dans ce livre une introduction au combat spirituel et aux principes bibliques de la prière, accompagnée de prières déclaratives spécifiques propres au combat spirituel adaptées à chaque situation. Découvrez également comment libérer le feu de Dieu pour : PRECHER / PROPHETISER / GUERIR LES MALADES / CHASSER LES DEMONS Les Prières qui Terrassent les Démons est votre manuel de référence pour terrasser l'ennemi. Brisez les puissances des ténèbres et libérez les bénédictions de Dieu dans votre vie aujourd'hui !

Par John Eckhardt
Chez A PRECISER

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Auteur

John Eckhardt

Editeur

A PRECISER

Genre

Protestantisme

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Les prières qui terrassent les démons

John Eckhardt

Paru le 27/08/2026

148 pages

A PRECISER

12,99 €

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Scannez le code barre 9782907581790
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