Merveilles balnéaires et thermales en France

Bienvenue dans la France du grand air, des vacances, du repos... et de l'extravagance architecturale ! La ville balnéaire ou thermale, dont les façades colorées et désuètes exhalent un doux parfum de nostalgie, s'est construit une réputation grâce à ses plus beaux atouts : une gare bien desservie, des lieux à la mode où l'on danse, mange et boit, un palace confortable, des eaux et un climat bienfaisants, un golf, un port... Voici des stations thermales construites autour d'une source tonifiante, voire miraculeuse, des villes côtières dont les plages sont bordées de villas luxueuses et de grands hôtels pour curistes et vacanciers. Lesquels arpentent depuis plusieurs siècles allées ombragées, ruelles pavées, chemins de planches et grandes avenues. Une sélection de 80 sites exceptionnels pour se baigner dans la petite et la grande histoire.