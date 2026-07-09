Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'étude d'impact sur l'envirronnement

Pierre André, Georges Lanmafankpotin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage se veut un outil d'autonomisation et un guide pour les citoyens et les groupes qui souhaitent intervenir efficacement dans le processus d'évaluation et d'examen d'impacts sur l'environnement en vigueur dans le Québec méridional. Dans un langage accessible aux non spécialistes, il brosse le tableau de la procédure, de ses fondements à ses perspectives d'avenir, en passant par chacune de ses étapes. Il offre conseils et outils pour faciliter la participation citoyenne au processus.

Par Pierre André, Georges Lanmafankpotin
Chez PU Montréal

|

Auteur

Pierre André, Georges Lanmafankpotin

Editeur

PU Montréal

Genre

Nature et animaux dès 6 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'étude d'impact sur l'envirronnement par Pierre André, Georges Lanmafankpotin

Commenter ce livre

 

L'étude d'impact sur l'envirronnement

Pierre André, Georges Lanmafankpotin

Paru le 10/09/2026

PU Montréal

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760655454
9782760655454
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.