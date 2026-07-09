L'étude d'impact sur l'envirronnement

Cet ouvrage se veut un outil d'autonomisation et un guide pour les citoyens et les groupes qui souhaitent intervenir efficacement dans le processus d'évaluation et d'examen d'impacts sur l'environnement en vigueur dans le Québec méridional. Dans un langage accessible aux non spécialistes, il brosse le tableau de la procédure, de ses fondements à ses perspectives d'avenir, en passant par chacune de ses étapes. Il offre conseils et outils pour faciliter la participation citoyenne au processus.