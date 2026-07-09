Sciences en crises

Alors que les crises se multiplient, le rôle des chercheuses et des chercheurs évolue. Nombre d'entre eux sortent aujourd'hui de leur réserve académique pour investir l'espace public. Cet ouvrage explore ce tournant à travers deux angles : une analyse des nouvelles relations entre sciences et politique, et le parcours d'un chercheur engagé dans diverses arènes publiques - des mobilisations contre l'usage du plastique dans les cantines scolaires à l'échec de l'expertise sur les additifs nitrés, en passant par la politisation des débats sur les polluants éternels et l'émergence de collectifs comme Scientifiques en rébellion.