Michael Jackson par lui-même. Sa seule et unique autobiographie. Edition spéciale : Livre relié cartonné avec dorure sur la couverture Jaquette pelliculage brillant Gardes illustrées 3 cahiers photos de 4 pages couleurs Nombreuses photos à l'intérieur Illustré de photos rares et inédites provenant des albums de la famille Jackson, de ses archives personnelles, ainsi que d'un dessin créé spécialement par Michael pour ce livre, MOONWALK est un voyage inoubliable et bouleversant dans le coeur et l'âme de ce génie de la musique et de la danse, disparu trop tôt. Dans ces mémoires d'une sincérité et d'un courage remarquables, avec ses mots à lui, des photographies et des dessins inédits, le Roi de la Pop se raconte, pour la première et la dernière fois. La carrière hors du commun de Michael Jackson, tout comme sa vie privée fascinent depuis toujours des millions de fans à travers le monde. Ses albums pulvérisent tous les records de vente (Thriller, Bad, Dangerous, History...) de tous les palmarès, Top 50 et autres " charts ", tandis que sa vie personnelle fait l'objet de toutes les rumeurs. Avec Moonwalk, il brise enfin le silence pour livrer une autobiographie intime et bouleversante. Michael y raconte son enfance, difficile et pourtant pleine de gaieté, lorsqu'il participe avec ses frères à des concours amateurs et se produit dans des bars miteux de Chicago pour payer les costumes et instruments nécessaires à leur carrière... jusqu'à ce que la célèbre Motown transforme les Jackson 5 en superstars mondiales, vendant plus de 200 millions d'albums. Michael évoque les années d'insouciance, mais aussi ses relations parfois complexes avec sa famille au fil du temps, avant de s'éloigner de l'image qu'on lui avait façonné et de développer sa propre inspiration et son propre style artistique. Animé d'une irrésistible pulsion créatrice, il observe avec passion ses " maîtres ", en particulier James Brown, et rêve de devenir " aussi grand ", " le meilleur ", et comme chanteur et comme danseur. A force de talent, d'énergie, de travail et d'une formidable ténacité, il devient une légende vivante de la musique. Dans MOONWALK, Michael Jackson parle également de ses proches et amis : Berry Gordy, Quincy Jones, Paul McCartney, Fred Astaire, Marlon Brando, Katharine Hepburn ou encore Diana Ross. Il revient sans détour sur l'écrasante solitude engendrée par la célébrité, son premier amour, ses opérations de chirurgie esthétique, sa carrière exceptionnelle, et dénonce les calomnies qui ont entouré sa vie privée.