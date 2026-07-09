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Eude sur "La guerre juste"

Père Léonid

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Dès le Moyen-âge, avec l'ordre des Templiers, s'est posée l'épineuse question de ces soldats faisant la guerre, versant le sang au nom d'un dieu Amour, de ces pays convertis de force par l'aide de moyens militaires, de ces guerres de religions où l'on tuait au nom de l'idée d'un christianisme véritable, et, encore aujourd'hui, un patriarche bénit des soldats et des canons au nom d'une guerre juste au sein d'une même Eglise. Il convient donc d'écouter ce que les pères et penseurs de l'Eglise comme Jean Chrysostome, Grégoire Palamas, Hugues de Saint-Victor, Denys l'Aréopagite, Augustin d'Hippone, Lanza del Vasto, mais aussi Gandhi et des spécialistes comme Machiavel et Clausewitz ont à dire sur ce lien entre guerre et religion pour que nous puissions tous répondre à ceux qui, en invoquant une guerre juste, créent un profond malaise parmi les croyants.

Par Père Léonid
Chez Palamas

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Auteur

Père Léonid

Editeur

Palamas

Genre

Théologie

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Eude sur "La guerre juste"

Père Léonid

Paru le 09/07/2026

134 pages

Palamas

15,00 €

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