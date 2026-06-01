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Pintxo eguna

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Un livre de recettes, mais pas que ! 15 ans de pintxos, de penas, de grands chefs et de bonne humeur Ingrédients - 36 recettes de penas, généreuses et festives - Les recettes inédites des chefs du jury ayant participé aux différentes éditions de Pintxo Eguna - Des produits du territoire, du bon sens et du savoir-faire - Des quantités adaptées à tous les formats, du pintxo unique à 2 516 unités, parfait pour les grandes tablées ! - Le charme des penas bayonnaises : partage, convivialité et humour Préparation Rassembler les recettes des pintxos et les transmettre telles qu'elles ont été cuisinées pour Pintxo Eguna par les penas bayonnaises. Ajouter le regard et la créativité des chefs du jury. Mélanger histoires, conseils et gestes de cuisine pour obtenir un livre instructif et gourmand. Laisser infuser l'esprit festif qui fait le charme de Bayonne. Assaisonner d'une généreuse pluie de penas bayonnaises IGP ; leurs caractères viennent réchauffer la lecture. Servir sans tarder. Le conseil du chef A consommer sans modération.

Par Atlantica
Chez Atlantica

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Auteur

Atlantica

Editeur

Atlantica

Genre

Cuisine du sud-ouest

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Pintxo eguna

Atlantica

Paru le 01/06/2026

250 pages

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30,00 €

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