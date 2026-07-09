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Stop à la manipulation

Jacques Regard

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Une méthode simple et efficace pour ne plus se laisser faire Toute situation de communication implique une manipulation. Mais entre l'influence légitime et l'emprise destructrice, la frontière est souvent floue. Sortir de la confusion demande des outils précis pour débusquer les pressions invisibles. Clair, complet et concis, ce guide qui s'appuie sur des exemples concrets vous propose de développer une tactique adaptée à votre cas pour vous libérer des pressions extérieures nocives.

Par Jacques Regard
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jacques Regard

Editeur

Eyrolles

Genre

Communication interpersonnelle

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Stop à la manipulation

Jacques Regard

Paru le 09/07/2026

Eyrolles

7,90 €

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Scannez le code barre 9782416026836
9782416026836
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