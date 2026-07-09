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Le collège décrypté pour les parents

Anne Bossard

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Un collège sans stress pour les élèves... et les parents ! Le collège est une période complexe pour les élèves, déroutante et propice aux grands changements, aussi bien dans leur environnement qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si elle touche de plein fouet les collégiens qui le vivent directement, elle peut aussi être difficile pour vous, leurs parents ! Pour vous accompagner, une prof vous livre toutes ses meilleures astuces, tant dans le domaine scolaire que personnel : des méthodes efficaces pour comprendre tous les énoncés, des conseils pour analyser des bulletins de notes ou pour travailler avec l'intelligence artificielle, des solutions pour gérer le premier téléphone portable de votre enfant ou encore prévenir le harcèlement scolaire... Grâce à ce kit bourré d'informations et de conseils précieux, vous comprendrez beaucoup mieux ce que vit votre enfant au quotidien et l'aiderez à être bien à l'école, avec lui-même et avec les autres !

Par Anne Bossard
Chez Eyrolles

|

Auteur

Anne Bossard

Editeur

Eyrolles

Genre

Education de l'enfant

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Le collège décrypté pour les parents

Anne Bossard

Paru le 09/07/2026

Eyrolles

14,00 €

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Scannez le code barre 9782416025402
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